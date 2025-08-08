Ее арестовали за видеоролик, записанный весной
Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева
фото Алмаса Кайсара

Накануне была задержана гражданская активистка Бибигуль Имангалиева. Ее арестовали на 10 суток.

«На 10 суток арестована Бибигуль», - написала на своей странице в Facebook правозащитница Бахытжан Торегожина.

По данным незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», Имангалиевой вменили статью 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона о мирных собраниях) за видеоролик, записанный в апреле, в поддержку осужденного политического активиста Марата Жыланбаева.

6 августа Имангалиева была спикером на пресс-конференции, посвященной состоянию осужденного политического активиста Марата Жыланбаева. На этой пресс-конференции в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности правозащитники и соратники Жыланбаева потребовали его немедленной госпитализации, сославшись на ухудшение его состояния здоровья. Также они потребовали отставки уполномоченного по правам человека Артура Ластаева и проверки департамента уголовно-исполнительной системы Акмолинской области.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Был задержан весной 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

