Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева

Ее арестовали за видеоролик, записанный весной
Накануне была задержана гражданская активистка Бибигуль Имангалиева. Ее арестовали на 10 суток.
