Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева

Накануне была задержана гражданская активистка Бибигуль Имангалиева. Ее арестовали на 10 суток.

«На 10 суток арестована Бибигуль», - написала на своей странице в Facebook правозащитница Бахытжан Торегожина.

По данным незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», Имангалиевой вменили статью 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона о мирных собраниях) за видеоролик, записанный в апреле, в поддержку осужденного политического активиста Марата Жыланбаева.

6 августа Имангалиева была спикером на пресс-конференции, посвященной состоянию осужденного политического активиста Марата Жыланбаева. На этой пресс-конференции в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности правозащитники и соратники Жыланбаева потребовали его немедленной госпитализации, сославшись на ухудшение его состояния здоровья. Также они потребовали отставки уполномоченного по правам человека Артура Ластаева и проверки департамента уголовно-исполнительной системы Акмолинской области.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Был задержан весной 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.