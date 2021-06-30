Назарбаев сообщил, что к его лечению от коронавируса привлекали российских врачей

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве в среду поблагодарил его за поддержку во время пандемии.

«Я хотел искренне поблагодарить за поддержку российской стороны Казахстана в период пандемии. Всего Казахстана… Вакцинации, препаратами и так далее», - сказал Назарбаев.

Он также сообщил, что российские врачи участвовали в его лечении от коронавируса.

«Никогда не забуду многих вещей. Что когда я заболел группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это стало решающим в моем излечении. Это не забывается», - подчеркнул первый президент Казахстана.

О том, что Назарбаев заразился коронавирусом, его пресс-служба сообщила в июне прошлого года. При этом она подчеркивала, что болезнь протекает в легкой форме. Спустя три недели, накануне 80-летия Назарбаева, она проинформировал о его полном выздоровлении.

На прошлой неделе первый президент Казахстана получил первую дозу вакцины «Спутник V».

На встрече с Путиным он отдельно говорил о производстве этой российской вакцины в Казахстане.

«Помните мы в Санкт- Петербурге на выставку ходили и тогда договорились о совместном предприятии? Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину. Такого же качества, в большом объеме», - сказал Назарбаев.

Первый президент Казахстана также отметил, что рад встрече с Путиным.

«Я должен был в Сочи приехать, но я смотрю, там то киргизский, то таджикский, то беларуский (президенты - V), я думаю, не буду в очередь вставать. Я теперь человек свободный, не президент третий год. Но я не могу не встречаться с вами, потому что история наших отношений, отношений России и Казахстана настолько стабильная, являются примером, наверное, межгосударственных отношений. Я этой линии держусь. С вашей легкой руки тоже как почетный председатель Евразийского экономического союза продолжаю заниматься этой работой», - заявил он.