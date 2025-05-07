Посольство Казахстана вновь призывает сограждан, нелегально находящихся в США, добровольно уехать

Посольство Казахстана в США снова призвало нелегально находящихся в стране казахстанцев добровольно уехать оттуда, воспользовавшись новой программой американского министерства внутренней безопасности.

В рамках программы тем, кто примет решение покинуть США добровольно возместят расходы на авиабилет, а также выплатят $1 000. Заявки подаются в специальном приложении.

Ранее посольство уже обращалось со схожим призывом, обращая внимание на ужесточившуюся миграционную политику новой администрации США.

Как минимум, несколько казахстанцев были депортированы из США рейсом, который прибыл в Ташкент на прошлой неделе. Их точное число не называлось.

Неизвестно также, какое количество граждан Казахстана находится на территории США нелегально и сколько из них совершили уголовные проступки, находясь в Штатах. Именно это должно быть основанием для депортации.