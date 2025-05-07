Посольство Казахстана вновь призывает сограждан, нелегально находящихся в США, добровольно уехать

Новая программа предусматривает, что им компенсируют расходы на билет
Посольство Казахстана в США снова призвало нелегально находящихся в стране казахстанцев добровольно уехать оттуда, воспользовавшись новой программой американского министерства внутренней безопасности.
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