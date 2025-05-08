США разрешат Казахстану открыть генеральное консульство в Хьюстоне

США дадут Казахстану разрешение на открытие генерального консульства в Хьюстоне, но только после того, как Казахстан ратифицирует соглашение по предоставлению американскому правительству земельного участка в Алматы в аренду для строительства консульства, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Амангельды Нугманов.

«В рамках достигнутых договоренностей после ратификации соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие генерального консульства Республики Казахстан в городе Хьюстон», - сказал Нугманов.

Он напомнил, что Хьюстон – это центр ведущих технологических компаний и стартапов, разрабатывающих решения с использованием искусственного интеллекта, а также город с большими возможностями в сферах инноваций, энергетики и медицины.

«Открытие консульства в Хьюстоне позволит укрепить инвестиционное и экономическое сотрудничество с США и обеспечит доступность консульских и нотариальных услуг для казахстанской диаспоры», - считает депутат.

На пленарном заседании в четверг сенаторы одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы». Согласно документу, Казахстан предоставит правительству США земельный участок площадью 70 593 кв. м сроком на 49 лет для строительства консульских объектов в городе Алматы.

На территории генерального консульства в Алматы будут размещены представительства министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками, коммерческой службы США.

«Соглашением четко определены порядок и условия предоставления земельного участка. Арендная плата за весь срок аренды составит $25 млн и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления соглашения в силу. Кроме того, правительство США освобождается от уплаты всех налогов и иных платежей, связанных с земельным участком и зданием консульства, за исключением арендной платы», - уточнил Нугманов.

По его информации, расходы на строительство консульства, его содержание, ремонт, оплату услуг связи, электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, а также иных коммунальных услуг будет нести правительство США. А все материалы и товары, ввозимые американской стороной для обустройства и меблировки консульства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, импортных налогов и необходимости получения разрешений.