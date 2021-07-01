Казахстанцы на дому смогут работать по гибкому графику
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Токаев подписал поправки в закон о дистанционной работе

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Документом законодательно закреплено понятие «дистанционная работа», которая позволит гражданам работать на дому, а работодателям контролировать своих сотрудников на удаленке.

Законом вводятся новые определения: «комбинированная дистанционная работа» и «дистанционная работа», которые могут устанавливаться по инициативе работника или работодателя по соглашению сторон. При этом работодатель обеспечивает работника необходимыми для выполнения трудовых обязанностей оборудованием, объектами информатизации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации, услугами связи и иными средствами.

Также законом урегулированы вопросы нахождения работника в режиме доступности для связи с работодателем в пределах рабочего времени, с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени, уточнены нормы касательно направления в командировку работника, занятого на дистанционной работе, а также предусмотрены обязанности работодателя и принимающей стороны по обеспечению безопасности и охраны труда работников.

Более подробно о нормах нового закона Vласть писала ранее:

Законопроект о дистанционной работе одобрил мажилис

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