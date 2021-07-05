Китайские власти начали проверку сервиса такси Didi после IPO

Администрация киберпространства Китая (САС) начала расследование в отношении крупнейшего сервиса такси Didi, что привело к резкому падению акций компании, которая всего несколько дней назад привлекла на IPO в Нью-Йорке больше $4 млрд., пишет The Bell.

Китайский регулятор объявил о расследовании в пятницу вечером, через два дня после IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже, в ходе которого она привлекла больше $4 млрд. Это крупнейшее размещение китайской компании в США после рекордного листинга Alibaba в 2014 году на $25 млрд.

В заявлении CAC говорится, что расследование проводится с целью «обеспечения безопасности национальных данных и защиты национальной безопасности». На время его проведения компания должна прекратить регистрацию новых пользователей.

Представитель Didi сообщил Financial Times, что компания будет активно соблюдать условия регулятора и проведет тщательную проверку под руководством и контролем властей.

После новости о расследовании акции Didi рухнули почти на 11% и на минимуме за день торговались по $14,6 за штуку. Однако вскоре их стоимость выросла до $15,52.

Расследование в отношении Didi — очередной шаг Пекина в борьбе за больший контроль над цифровыми компаниями, которая началась с отмены IPO Ant Group Джека Ма осенью 2020 года. С тех пор под проверки регуляторов или антимонопольные штрафы попали едва ли не все крупные китайские интернет-сервисы.

Didi пользуется более 377 млн пользователей и 13 млн водителей. Платформа не только собирает информацию о поездках и местонахождении пассажиров, но и ведет во время поездок аудиозапись.

Didi предоставляет услуги по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршерингу более чем в 15 странах мира, включая Китай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, ЮАР, Бразилию, Аргентину, Мексику, Россию и другие.

В конце июня сервис Didi запустился в Казахстане.