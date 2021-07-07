В нескольких регионах Казахстана в июле синоптики прогнозируют сильную засуху

В июле в отдельных районах Казахстана ожидается сильная засуха, сообщает «Казгидромет».

«Согласно разработанному статистическому прогнозу в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской области (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары), и в Мангистауской области (Аккудук). Сильно засушливые – в Акмолинской (Есиль, Жаксы, Атбасар), Актюбинской (Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз), Костанайской (Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай), Северо-Казахстанской (Тайынша) и Мангистауской области (Сам)», - говорится в сообщении.

Умеренно засушливые условия синоптики прогнозируют в Акмолинской (Балкашино), Актюбинской (Комсомольское, Темир), Костанайской (Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный), Северо-Казахстанской (Явленка, Сергеевка и Рузаевка), Восточно-Казахстанской (Лениногорск), Жамбылской (Кордай), Алматинской (Аул 4), Кызылординской (Казалы) и Атырауской областях (Атырау).

«Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской области (Бакты), и в Мангистауской области (Бейнеу). На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме», - сообщает «Казгидромет».

Синоптики отмечают, что в июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.