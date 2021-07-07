8-10 июля в Казахстане ожидаются дожди, но на юге, на востоке и в центре республики сохранится жаркая погода, сообщает «Казгидромет».

«Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана. В связи с чем пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром», - сообщают синоптики.

На западе ночью будет до +13+23℃, днем до +23+32℃., на севере, северо-западе республики ночью ожидается +10+21℃, днем +20+28℃. В центре и на востоке страны ночью будет +13+23℃, днем от +25+37℃, а на юге и юго-востоке Казахстана ночью ожидается +18+25°С, днем +30+42°С.