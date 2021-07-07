Им стал бывший глава комитета индустриального развития МИИР
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Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Марат Карабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Марат Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати. В разные годы работал в структуре МСХ, министерства индустрии и новых технологий, был и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области, работал на руководящих должностях в департаменте развития оборонно-промышленного комплекса Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, занимал должность директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса министерства индустрии и новых технологий. С июля 2020 по январь 2021 года — председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР, с января 2021 года был председателем комитета индустриального развития МИИР.

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