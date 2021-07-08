Досудебное расследование в отношении Биртанова и Абишева завершено

Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, сообщается на сайте ведомства.

«7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в сообщении.

По версии следствия, Биртанов и Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге.

Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.