В столице и двух областях Казахстана задержали медиков за продажу паспортов вакцинации

Медики задержаны за продажу паспортов вакцинации от коронавируса в трех регионах Казахстана, сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

«Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер», - сказал Ахметжанов на коллегии ведомства.

Он отметил, что это не просто коррупционное правонарушение, а угроза здоровью населения.

По данным антикоррупционного ведомства, медики задержаны в столице, Акмолинской и Алматинской областях.