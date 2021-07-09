Вакцину они уничтожали
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В столице и двух областях Казахстана задержали медиков за продажу паспортов вакцинации
фото Тамары Вааль

Алия Иксанова, Vласть

Медики задержаны за продажу паспортов вакцинации от коронавируса в трех регионах Казахстана, сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

«Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер», - сказал Ахметжанов на коллегии ведомства.

Он отметил, что это не просто коррупционное правонарушение, а угроза здоровью населения.

По данным антикоррупционного ведомства, медики задержаны в столице, Акмолинской и Алматинской областях.

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