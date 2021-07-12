Жара немного спадет
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Сильные дожди ожидаются в Казахстане
фото Жанары Каримовой

13-15 июля в Казахстане ожидаются дожди, в некоторых регионах – сильные, и спад жары, сообщает «Казгидромет».

«На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре и на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на западе температура воздуха ночью будет +12+22℃, днем +25+35℃, на севере, северо-западе ночью ожидается +7+20℃, днем +12+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +8+20℃, днем от +15+28℃, на юге и юго-востоке ночью +12+23°С, днем +25+32°С.

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