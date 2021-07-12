В Алматы закончились вакцины CoronaVac и Hayat-Vax, сообщил на брифинге в понедельник руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев. Жители города могут привиться вакциной «Спутник V».

«Всего за весь период с 1 февраля по 11 июля первым компонентом вакцинировано 585 116 человека. За прошедшие сутки вакцинировано 9 418 человек. В городе функционируют 212 пунктов вакцинации. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек. Запас вакцин в городе достаточны. Это касается вакцины "Спутник V", CoronaVac и Hayat-Vax в городе уже нет», - рассказал Табынбаев, уточнив позднее, что заканчивается и вакцина QazVac.

Глава УОЗ подчеркнул, что «Спутник V» и QazVac, хоть и не одобрены ВОЗ, утверждены нашим Минздравом, службами санбезопасности, эпидемиологами, «и эти вакцины имеют высокую степень иммунной защиты по мнению экспертов».

В докладе главного санврача города Жандарбека Бекшина, распространенного управлением общественного здоровья Алматы, говорится, что ежедневно в городе прививаются против коронавирусной инфекции порядка 10-16 тыс. человек. На сегодняшний день охват вакцинацией первым компонентом составил около 30%, вторым компонентом – 17%. Это, по данным управления, сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 600 случаев в сутки.