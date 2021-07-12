Циркуляция «Дельта» штамма коронавируса в Алматы достигла 80%

«У нас циркуляция "Дельта" штамма достигла 80%. "Альфа" составляет 16%. Остальное это уханьский штамм. Что нас обеспокоило, что мы видим, соответствует заявление о том, что "Дельта" практически в два раза заразнее "Альфы", и мы видим, что на сегодня у нас удельный вес симптомных увеличился с 53 до 88%», - сказал Бекшин.

По данным главного санврача, за неделю заболеваемость в городе выросла почти в полтора раза.

«С начала текущего года в городе зарегистрировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции. С начала июля уже зарегистрировано 4 610 случаев КВИ, а за истекшую неделю зарегистрировано 3 085 случаев, что в сравнении с предыдущей неделей больше в 1,4 раза», - отметил он.

В инфекционных стационарах находится 1 724 человека, 143 из которых - дети, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев. Занятость инфекционных коек на сегодня составила 34%.

«Количество больных в больницах за последние 10 дней выросло в 2,5 раза. В ОРИТ всего – 121. На аппаратах ИВЛ – 17 больных. Количество больных в реанимации в течении 10 дней с 50 увеличилось до 121, то есть в 2,4 раза. На сегодняшний день на дому под наблюдением врачей ПМСП и телемедицинского центра находится 3 255 пациента, и в больницах, и на дому резко увеличилось количество молодых для людей, в возрасте до 40 лет», - рассказал он.

Он также сообщил, что в городе на 44% увеличили количество коек: «За последний день выросло в 2,5 раза количество больных, которые поступают в стационары. Если в конце предыдущего месяца в день в стационары поступали 45-50 больных, то за последние сутки в стационар поступили 202 пациента. В связи с увеличением мы увеличили количество функционирующих коек с 3 700 до 5 060 коек, то есть почти на 44%. Таким образом, мы делаем все, чтобы запас был достаточным и не было такого ажиотажа, как в прошлом году. В резерве мы держим еще 2 000 коек».