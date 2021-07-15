Временная регистрация выдана еще 12 июля
Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт»
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Тамара Вааль, Vласть

Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения выдал временную регистрацию второй российской вакцине «Спутник Лайт» еще 12 июля, однако известно это стало только в четверг.

«"Спутник Лайт" зарегистрирован на основании протокола заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирунсой инфекции на территории Республики Казахстан и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с постановлением правительства РК "Об утверждении Правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19"», - говорится в сообщении пресс-службы комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Здесь отметили, что вакцина имеет регистрацию в стране производителя-заявителя, а также соответствует производственной площадке производителя вакцины требованиям GMP. В этой связи 12 июля комитет дал временное регистрационное удостоверение на 8 месяцев.

«Спутник Лайт» - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения. 0,5 мл/доза, производства Российской Федерации. Вакцина является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V». По данным пресс-службы, показатель эффективности «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. В ведомстве также заверили, что «серьезных нежелательных реакций после иммунизации «Спутник Лайт» не зарегистрировано».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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