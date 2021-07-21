На юге Казахстана будет до 44 градусов жары

Синоптики прогнозируют сильную жару на юге и юго-востоке Казахстана, в отдельных районах страны – сильные дожди и грозы.

По данным Казгидромета, 23 июля дожди пройдут на востоке страны, 23-24 июля на западе – сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидается град, шквал, на юге - с пыльной бурей.

Температура воздуха будет расти на большей части Казахстана. Так, на севере и в центре она поднимется до 30-38 тепла, на юге - до 37-44 градусов, на юго-востоке – до 33-42 градусов. Только на западе страны будет наблюдаться постепенное понижение температуры с 33-41 до 25-33 тепла.

В столице в ближайшие трое суток осадков не будет, до 30 тепла. В Алматы гроза возможна в четверг и пятницу, воздух будет прогреваться до 34 градусов. В Шымкенте – без осадков, к пятнице воздух прогреется до 41 градуса.