Темпы заболеваемости продолжают ускоряться
Более 5 700 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
Фото пресс-службы Минздрава
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 708 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК.

В столице – 1 369 новых случаев, в Алматы – 993, в Карагандинской области – 698, в Шымкенте – 418, в Атырауской области – 386, в Мангистауской области – 207, в Павлодарской области – 197, в Актюбинской области – 192, в Акмолинской области – 186, в Алматинской области – 178, в Западно-Казахстанской области – 170, в Костанайской области – 149, в Кызылординской области – 139, в Туркестанской области – 123, в Восточно-Казахстанской области – 107, в Северо-Казахстанской области – 99, в Жамбылской области – 97.

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев заражения.

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