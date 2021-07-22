В регионе создали двухмесячные запасы основных лекарств, а также делают заготовки сена в соседних с Тургайской зоной районах
Аким Акмолинской области рассказал Токаеву о ходе кампании по вакцинации и состоянии посевов в период засухи
Фото пресс-службы Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым ход кампании по вакцинации, состояние посевов в период засухи, подготовку к выборам сельских акимов и исполнение различных поручений, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Маржикпаев сообщил Токаеву, что в области вакцинировано 49% жителей, не имеющих противопоказаний. В Области также создали неснижаемый двухмесячный запас основных лекарств.

Кроме того, аким рассказал о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн. гектар. В регионе наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим будет организована заготовка сена в соседних районах.

Он доложил и о ходе исполнения поручений президента: приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в городе Атбасар для переселения жителей из подтопляемых зон.

Маржикпаев также отчитался о подготовке к выборам сельских акимов. В целом, по области будут избираться 95 акимов.

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