На западе Казахстана ожидаются сильные дожди

«Казгидромет» сообщает, что 23 июля на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе — сильные. Прогнозируется усиление ветра на западе и юге с пыльной бурей, на западе и востоке республики — град. В нескольких областях сохранится сильная жара и чрезвычайно высокая опасность пожара.

В столице будет без осадков, температура воздуха днем +31+33. В Алматы дождей не будет, температура поднимется до +36. В Шымкенте — до +38.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем температура поднимется до +20+25. В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду и град.

В Карагандинской области тоже усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области сохраняется сильная жара до +35.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду и сильная жара: днем +32+37.

В Северо-Казахстанской области тоже усиление ветра и высокая температура — до +35 (на юго-западе +38).

В Мангистауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на большей части сохраняется сильная жара до +38 (на юге +41).

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Кызылординской Туркестанской областях сохранится сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность. Днем температура будет повышаться до 40 градусов.