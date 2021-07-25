Более 23 тыс. человек находятся в стационарах Казахстана

На 23 июля в Казахстане зафиксировано 212 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 59 587 случаев пневмонии, скончались за все время 3 605 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 74 человека, а всего – 5 382.

На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (76 891 КВИ+ и 2 026 КВИ-), из них в стационарах – 23 046, на амбулаторном уровне – 55 871. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 438 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 284, на аппаратах ИВЛ – 182.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 588 856.