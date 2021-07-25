От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 84 человека
Более 23 тыс. человек находятся в стационарах Казахстана
Фото с сайта 24.kz

На 23 июля в Казахстане зафиксировано 212 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 59 587 случаев пневмонии, скончались за все время 3 605 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 74 человека, а всего – 5 382.

На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (76 891 КВИ+ и 2 026 КВИ-), из них в стационарах – 23 046, на амбулаторном уровне – 55 871. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 438 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 284, на аппаратах ИВЛ – 182.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 588 856.

Свежее из этой рубрики
В регионах Казахстана проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов
Новости
Мангистауская область осталась единственным регионом Казахстана, где первую дозу вакцины получило меньше 20% населения
Новости
В Казахстане установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом
Просматриваемые
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Минобразования готовится закрыть еще один вуз в Алматы
Новости
Минздрав ухудшил прогноз развития ситуации с коронавирусом в Казахстане
Новости
В Казахстане рекордное количество заболевших за сутки — более 6 тысяч
Новости
Почти в 30% прививочных пунктов неправильно хранили вакцину от коронавируса - Токаев
Новости
Казахстанцев будут заставлять вакцинироваться только в исключительных случаях – Токаев