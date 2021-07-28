Почти 7000 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии.

В столице за сутки зарегистрирован 1 531 заболевших, в Алматы — 1 250, в Карагандинской области – 920, в Атырауской области — 430, в Шымкенте — 421, в Восточно-Казахстанской области — 312, в Мангистауской области — 267, в Павлодарской области — 225, в Алматинской области — 220, в Костанайской области — 213, в Акмолинской области — 210, в Западно-Казахстанской области − 197, в Актюбинской области — 191, в Кызылординской области — 150, в Жамбылской области — 137, в Северо-Казахстанской области — 134, в Туркестанской области — 117.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 549 628 случаев заражения коронавируса.