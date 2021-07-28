Активы банков Узбекистана растут быстрее, чем у казахстанских фининститутов

Совокупные активы банков Казахстана за последний год выросли на 20,9% и к концу мая текущего года достигли 34 трлн тенге. Тогда как совокупные активы банков Узбекистана за аналогичный период увеличились на 27,5% до 15,7 трлн тенге (395 трлн сумов), сообщает Finprom.kz.

Темпы роста активов банков Узбекистана устойчиво опережают темпы роста активов казахстанских фининститутов. Так, к концу мая прошлого года рост активов казахстанских банков составил 13% против 18,9% у банков Узбекистана, в 2019-м — 6% против 41,1%, соответственно. Более того, к концу мая 2018 года активы банков Казахстана и вовсе сократились на 5,6%, в то время как в Узбекистане — выросли почти в два раза.

Рост ссудного портфеля банковского сектора в Узбекистане также выше, чем в Казахстане. За последний год портфель займов казахстанских банков вырос на 11% до 16,7 трлн тенге, в то время как в Узбекистане показатель увеличился на 25,1% до 11,8 трлн тенге (297,8 трлн сумов). В прошлом году темпы роста ссудного портфеля казахстанских банков составили 13,6% против 16,7% у банков Узбекистана. Более того, в 2019 году объемы кредитования казахстанских фининститутов показали спад на 1%, тогда как в Узбекистане ссудный портфель банков вырос более чем в полтора раза.

Размер просроченных кредитов (свыше 90 дней) в казахстанских банках к маю 2021 года сократилась на 2,2% до 7,2%. В то же время в банках Узбекистана уровень NPL составляет 4,7%, однако с прошлого года он вырост на 1,8%.