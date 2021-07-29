Пик заболеваемости коронавирусом в Алматы ожидается 10-12 августа

«Первая волна была с марта, со спадом в сентябре 2020 года и с пиком в июле, когда было зарегистрировано 6372 случая. Далее с октября начался рост — вторая волна, пик был январе, был определенный спад в конце января, но мы вошли в третью волну британского штамма. Тогда пик был в апреле с достижением около 20 тысяч случаев. Далее был незначительный спад, кратковременная стабилизация в 11 дней, и потом наступил резкий подъем заболеваемости, обусловленный «дельтой». Пик четвертой волны еще не наступил, мы прогнозируем его с 3-4 августа, а окончательно наивысший пик — 10-12 августа. Мы прогнозируем спад четвертой волны в начале сентября», — пояснил Бекшин.

Он также сообщил, что в пятницу будет готово новое постановление по ужесточению карантинных мер в городе, которое затронет период со 2 по 16 августа: «Мы проводим профработу и, по рекомендации МВК, вчера получили ряд требований по усилению режима. В связи с этим мы проводим обсуждение. Проект готов, дальше работа продолжается. Постановление будет нацелено на период с 2 по 16 августа. В пятницу оно будет готово, мы планируем в субботу еще раз с вами встретиться, обсудить его и в окончательном варианте донести до бизнеса и общественности».