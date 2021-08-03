Казахстан ожидает поставку 8 млн доз вакцин – Цой

Казахстан ожидает поставку 8 млн доз вакцин «по графику», сообщил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства во вторник, но когда они будут доступны для населения, не стал уточнять.

«Министерством заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн доз на 4 млн человек. Поставка идет согласно графика. В этой связи в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве», - сказал Цой.

Он напомнил, что в стране уже использованы 9,4 млн доз вакцин, из которых первым компонентом привито 5 480 094 человека, что составляет 55,4% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8%.