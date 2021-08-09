На большей части страны пройдут дожди и температура понизится
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Сильная жара сохранится на западе и юге-западе Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

Сильная жара сохранится на западе и юге-западе Казахстана 10-12 августа, сообщает «Казгидромет». На большей части страны пройдут дожди и температура понизится.

«Циклон, центр которого расположен на Западе Сибири, и связанные с ним фронтальные разделы сохранят свое влияние на северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы страны. Здесь пройдут дожди, на севере, в центре и востоке Казахстана местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Температурный фон в этих регионах будет понижен ночью до 8-15, днем до 17-.22 градусов тепла», - говорится в прогнозе.

На остальной территории республики, по данным синоптиков, обширный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду, на западе и юго-западе республики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.

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