В МВД констатируют рост количества нарушений ПДД с начала года на 60%

В Казахстане с начала года более 1 тыс. водителей пожизненно лишили права управлять автомобилем. Всего же в МВД констатируют рост числа нарушений правил дорожного движения. Об этом в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Серик Тусупов.

«Кроме 10 тыс., подвергнутых административному аресту за управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 12 тыс. лишенных водительских прав, порядка 1 тфыс. граждан Казахстана были пожизненно лишены права управления техническим средством», - привел статистику за 7 месяцев 2021 года Тусупов.

В целом за истекший период количество выявленных нарушений правил дорожного движения в стране возросло на 60%. В частности, почти в два раза увеличилось количество нарушений требований знаков и разметки, на 27% - нарушений пользования световыми приборами, на 50% - нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, на 100% выросло количество нарушений правил остановки и стоянки.