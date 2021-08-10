Суточный прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 649 120 случаев заражения.

В Алматы за минувшие сутки зарегистрировано 1 486 новых случаев COVID-19, в столице – 1 161, в Карагандинской области – 1 061, в Атырауской области – 627, в Шымкенте – 570, в Павлодарской области – 286, в Акмолинской области – 263, в Костанайской области – 248, в Кызылординской области – 228, в Актюбинской области – 223, в Восточно-Казахстанской области – 220, в Мангистауской области – 177, в Алматинской области – 170, в Северо-Казахстанской области – 156, в Туркестанской области – 105, в Жамбылской области – 100, в Западно-Казахстанской области – 54.

