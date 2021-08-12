Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z

Предзаказ в Казахстане стартует 16 августа и продлится до 17 сентября, для участия в предзаказе нужна предоплата в размере 50 тысяч тенге либо 100% стоимости покупки. По своей традиции Samsung дарит покупателям по предзаказу подарки: стильный чехол и метку для поиска вещей SmartTag, а также защиту экрана в течение года в рамках сервиса Samsung Care+. Участники программы Trade-in могут получить скидку до 500 тысяч тенге и защиту экрана в течение года.

Z Fold3 получил новую подэкранную камеру, благодаря этому 7,6 дюймовый Infinity Flex Display обеспечивает неразрывное пространство для приложений. А новая адаптивная частота обновления дисплея 120 Гц делает взаимодействие с устройством более плавным.

Впервые в серии Galaxy Z, S pen, любимая технология серии Note – стала доступной на Z Fold3. Он доступен в вариантах S Pen Fold Edition и S Pen Pro.

Z Fold3 имеет более изящный, тонкий и легкий дизайн, доступен в черном, зеленом и серебристом цветах.

Z Fold3 и Z Flip3 защищены от влаги по стандарту IPX8, изготовлены из самых прочных алюминия и стекла Corning® Gorilla® Glass Victus™. Оба смартфона имеют инновационную защитную пленку на основном дисплее, делая экран на 80% прочнее, чем у предшественников.

Обладатели Z Flip3 могут выразить свое «я», благодаря новым цветовым решениям и стильным чехлам. Доступные цвета: бежевый, зеленый, лавандовый и черный.

Линейка наушников Galaxy пополнена новыми Galaxy Buds2, они обеспечивают первоклассное качество звука, а активное шумоподавление уменьшает внешний шум до 98%. Будучи частью экосистемы Galaxy, Buds2 станут идеальным компаньоном для вашего смартфона, планшета или смарт-часов Galaxy.