Талибы объявили о взятии Кандагара

Боевики террористического движения «Талибан» объявили о захвате второго по величине города в Афганистане – Кандагара, сообщает Русская служба ВВС . Пока эта информация не подтверждена независимыми источниками, но в соцсетях появились ролики с бойцами «Талибана» на улицах. Ранее был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул – Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей.

Вчера в Кандагаре шли ожесточенные бои, талибы утверждали, что захватили городскую тюрьму, но подтверждений этому нет. В южном городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции. Сегодня бои идут в другом крупном городе – Герате, который уже несколько дней находится на осадном положении. В целом под контролем «Талибана» находятся 11 из 34 столиц провинций страны. По данным ООН, за последний месяц в Афганистане убито более 1 тыс. мирных жителей, на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности. На окраине столицы созданы временные лагеря для беженцев. У людей нет денег ни на еду, ни на лекарства.

Тем временем США направляют в аэропорт Кабула военных для обеспечения эвакуации американских граждан. А газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что в Кабул для обеспечения безопасности посылают «несколько тысяч» военных.