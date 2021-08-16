В Алматы ожидается поставка еще 35 тыс. доз
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Вакцина Vero Cell доставлена в Алматы и столицу
ФОТО АГЕНТСТВА СИНЬХУА

10 тыс. доз вакцины Vero Cell компании Sinopharm доставлено в прививочные пункты Алматы, сообщает «Казинформ».

«Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что 14 августа получена вакцина Vero Cell компании Sinopharm в общем количестве 10 000 доз (1 компонент). Дополнительно на этой неделе ожидается 35 000 доз», - сообщили в пресс-службе управления.

Вакцину уже распределили в прививочные пункты.

Сайт столичного акимата также сообщил о поступлении вакцины китайской компании Sinopharm в город. Вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закрепленными за ними ТРЦ, ТД. Прививать ей начнут граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. В горздраве отметили, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. А организации ПМСП в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты ТРЦ и ТД.

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