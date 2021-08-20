Минздрав рассматривает послабления для бизнеса в выходные, но не в Алматы

Со следующей недели в Казахстане могут ослабить карантин и разрешить бизнесу работать по субботам. Однако вероятнее всего, это не коснется города Алматы, считает министр здравоохранения Алексей Цой.

«По Алматы ситуация катастрофическая, летальность высокая, заболеваемость одна из высоких в республике, поэтому те (действующие – V) ограничительные меры соответствуют ситуации. У нас на весах жизни граждан. Мы детально смотрим, и при первой возможности будем делать послабления, и открывать возможности для бизнеса», - заявил Цой в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Вместе с тем в Минздрав обратились с национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с просьбой отменить локдаун выходного дня. И по планам ведомства в случае выравнивания эпидситуации со следующей недели могут быть приняты послабления. В частности, разрешить объектам бизнеса работать по субботам.