Ситуация в Алматы остается «катастрофической»
Минздрав рассматривает послабления для бизнеса в выходные, но не в Алматы
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Со следующей недели в Казахстане могут ослабить карантин и разрешить бизнесу работать по субботам. Однако вероятнее всего, это не коснется города Алматы, считает министр здравоохранения Алексей Цой.

«По Алматы ситуация катастрофическая, летальность высокая, заболеваемость одна из высоких в республике, поэтому те (действующие – V) ограничительные меры соответствуют ситуации. У нас на весах жизни граждан. Мы детально смотрим, и при первой возможности будем делать послабления, и открывать возможности для бизнеса», - заявил Цой в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Вместе с тем в Минздрав обратились с национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с просьбой отменить локдаун выходного дня. И по планам ведомства в случае выравнивания эпидситуации со следующей недели могут быть приняты послабления. В частности, разрешить объектам бизнеса работать по субботам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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