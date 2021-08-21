В стране выявлено еще 354 случая коронавирусной пневмонии
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129 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Фото пресс-службы акимата Алматы

На 19 августа в Казахстане зарегистрировано 354 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 человек скончались и 136 человек выздоровело.

Всего за время пандемии зарегистрировано 67 495 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 4 200 человека, выздоровели – 57 591.

Накануне зарегистрировано 103 летальных исхода от коронавирусной инфекции, всего скончались от КВИ за время пандемии 8 209 человек.

На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 875 человек (117 171 КВИ+ и 5 704 КВИ-), из них в стационарах – 30 128, на амбулаторном уровне – 94 747. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 920 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 549, на аппаратах ИВЛ – 224.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 797 676.

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