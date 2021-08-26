В Алматы уже 200 дней продолжается акция протеста у консульства Китая

200-й день продолжается акция протеста у консульства Китая в Алматы, участники которой требуют освободить этнических казахов из лагерей в Синьцзяне. За всё время к участникам ни разу никто не вышел ни один работник консульства.

В четверг утром несколько участников с плакатами «200 дней» вновь вышли на акцию у консульством. Шестеро из них провели рядом с дипмиссией прошедшую ночь.

Акцию проводят в нескольких метрах от консульства, так как дорогу к зданию блокируют сотрудники полиции.

Кроме них возле здания находились и сотрудники акимата Медеуского района Алматы. Одна из сотрудниц акимата Рита Ерманова заявила, что протестующие проводят пикет без согласования. По ее словам, только один раз в начале года акимат получал заявление на проведение пикета.

«Когда наших родственников выпустят из тюрьмы в Китае, мы прекратим нашу акцию протеста. До тех пор мы не перестанем протестовать», - сказала Нурман Альмахан.

С 8 февраля в Алматы группа этнических казахов ежедневно выходит на протесты перед консульством Китая. Ее участников несколько раз задерживали, подвергали административным арестам и штрафам.

За все время протеста лишь одна участница Фарида Кабылбек добилась возвращения своего мужа Рахыжан Зейноллы из Китая в Казахстан. Накануне он получил казахстанское гражданство. Vласть рассказывала историю Фариды Кабылбек и других участников акции в материале «45 дней протеста у консульства Китая».