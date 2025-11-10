Токаев поручил генпрокурору рассмотреть обращения протестовавших матерей погибших военнослужащих

Ему дано на это 12 дней
Генеральный прокурор Берик Асылов должен в течение 12 дней рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих и дать оценку законности при расследовании и рассмотрении дел. Такое поручение дал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил поздно вечером его пресс-секретарь Руслан Желдыбай.
