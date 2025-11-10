Ему дано на это 12 дней
Токаев поручил генпрокурору рассмотреть обращения протестовавших матерей погибших военнослужащих
Фото Жанары Каримовой

Генеральный прокурор Берик Асылов должен в течение 12 дней рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих и дать оценку законности при расследовании и рассмотрении дел. Такое поручение дал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил поздно вечером его пресс-секретарь Руслан Желдыбай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральному прокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел», - сообщил Желдыбай.

В понедельник в Астане матери солдат-срочников, в разные годы погибших в казахстанской армии, пришли к дому министерств в приемную граждан. Они выступили с требованием реформ в казахстанской армии и просили о встрече с министром обороны, который к ним не вышел. Позже женщин задержали и доставили в управление полиции района Байконыр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

