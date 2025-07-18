В США начались протесты против массовых депортации и сокращения программы здравоохранения

Люди выступают против массовых депортации и сокращения программы здравоохранения
В четверг в США в более чем 1,6 тыс. мест по всей стране начались протесты против противоречивой политики президента Дональда Трампа, которая включает массовые депортации и сокращения Medicaid и других программ социальной защиты малоимущих, сообщает CNN.
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