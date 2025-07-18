В США начались протесты против массовых депортации и сокращения программы здравоохранения

В четверг в США в более чем 1,6 тыс. мест по всей стране начались протесты против противоречивой политики президента Дональда Трампа, которая включает массовые депортации и сокращения Medicaid и других программ социальной защиты малоимущих, сообщает CNN .

«Мы все боремся с ростом авторитаризма и беззакония в нашей администрации… поскольку права, свободы и ожидания, присущие нашей демократии, подвергаются сомнению», - заявила сопредседатель организации Public Citizen Лиза Гилберт.

Public Citizen – некоммерческая организация, которая противостоит корпоративной власти и входит в коалицию групп, стоящих за протестами в четверг.

Крупные протесты запланированы в Атланте и Сент-Луисе, а также в Окленде, штат Калифорния, и Аннаполисе, штат Мэриленд. Флагманским городом протестов стал Чикаго.

Ранее в этом месяце протестующие вступили в напряженное противостояние после того, как федеральные власти провели массовые аресты на двух фермах по выращиванию марихуаны в Южной Калифорнии. Один из работников фермы погиб, упав с крыши теплицы во время хаотичного рейда.

Эти рейды последовали за внеочередным размещением Трампом Национальной гвардии у федеральных зданий для защиты иммиграционных агентов, проводящих аресты в Лос-Анджелесе. 8 июня тысячи протестующих вышли на улицы Лос-Анджелеса.