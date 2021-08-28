29 августа в Казахстане объявлено днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП в Жамбылской области. Об этом написал в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», - написал президент.

Указ Токаева об объявлении общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов опубликован на Акорде.

26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате взрывов и возникшего пожара погибли 12 человек, том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Пострадали 98 человек, 28 человек были госпитализированы с различными травмами, 5 находятся в реанимации.

По поручению президента создана правительственная комиссия, которая займется ликвидацией последствий ЧП, установлением материального ущерба и восстановлением инфраструктуры и пострадавших домов и зданий.