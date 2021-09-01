Токаев поручил правительству разработать закон о личных подсобных хозяйствах

«Неблагоприятные погодные условия показали, что в сельском хозяйстве есть проблемы. Мы незамедлительно приняли меры по разрешению ситуации с нехваткой кормов. Однако в этой области по-прежнему необходима систематическая работа. Нужно увеличить количество земель, необходимых для производства кормов. Также важно усилить соответствующий контроль, чтобы гарантировать, что поле засевается разными культурами каждый год. Следует широко использовать космический мониторинг и дистанционное зондирование. Также очень важно эффективное использование пастбищ», - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что сейчас у фермеров нет доступа к пастбищам, так как ими владеют известные люди:

«Акимы не могут решить эту проблему по разным причинам, в том числе из-за наплыва влиятельных людей. Правительство вместе с властью должно принять решительные меры, чтобы изменить эту ситуацию. Особое внимание следует уделить предоставлению пастбищ для животноводства личных подсобных хозяйств. Их правовой статус и методы поддержки должны быть отражены в отдельном законе о личных подсобных хозяйствах. Правительство должно разработать этот закон как можно скорее», - поручил президент.

Кроме этого, он заявил о необходимости улучшить ветеринарный сектор. По мнению президента, в этой сфере должно быть четкое разделение ответственности и компетенции между центром и регионами: «Невозможно увеличить экспорт сельхозпродукции, если ветеринарные услуги не соответствуют современным требованиям. Поэтому необходимо систематически работать в этой сфере. В частности, до конца года правительству следует предпринять конкретные шаги по реформированию ветеринарной системы с целью оцифровки процессов, сбора и автоматизации данных, обучения специалистов и повышения их заработной платы. В нашей аграрной политике нет преемственности. Со сменой министра меняется политика отрасли, и в этом случае фермерам сложно планировать дальнейшую работу. Должно быть одно главное направление. Соответственно, следует пересмотреть и стабилизировать методы субсидирования. Следующий вопрос — только за последние пять лет на субсидии выделено более 2 трлн тенге. К сожалению, более половины уголовных дел против агропромышленного комплекса связаны с хищением субсидий. Этого нельзя допускать. Необходимо сформулировать нормативную базу и внедрить эффективную систему планирования и мониторинга. Метод регистрации субсидии должен быть ясным и полностью прозрачным. Субсидии должны быть полностью доступны малым и средним хозяйствам. Нам нужно тщательно продумать способы поддержки технологического перевооружения сельского хозяйства. Около 90% технологий, используемых в сельском хозяйстве, устарели. Их нужно обновить. Политика сельскохозяйственных субсидий должна сочетаться с государственной политикой в области промышленности. Правительству и холдингу «Байтерек» следует разработать предложения по этому поводу. В целом, главная задача сельского хозяйства - полностью обеспечить страну продуктами питания. В этом году я подписал закон, запрещающий продажу и аренду сельскохозяйственных земель иностранцам и их компаниям. В Земельный кодекс были внесены поправки, поощряющие казахстанских инвесторов вкладывать средства в развитие сельских районов. Эти изменения позволят ввести в полный хозяйственный оборот земли сельскохозяйственного назначения. По сути, все эти решения положительно сказываются на агропромышленном секторе».