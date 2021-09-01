Токаев поручил внедрить независимые соцопросы о работе акимов всех уровней

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги, работая с оглядкой на центр. Он поручил оптимизировать механизм работы акимов всех уровней и предложил проводить независимые социологические опросы, которые будут давать объективную картину реального отношения населения к качеству работы региональных органов власти.

«Главный принцип слышащего государства – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это, в первую очередь, касается местных властей. Именно акиматы призваны взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Однако зачастую этого не происходит. Высшему руководству то и дело приходится регулировать принимаемые в регионах решения или вовсе принимать за них решения. Акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги. Работают с оглядкой на центр», – заявил президент.

Он считает, что в многом это связано с тем, что нынешний уровень подотчетности акимов перед гражданами недостаточен.

«Оценка их деятельности практически не зависит от мнения самих жителей регионов. Поэтому требуется оптимизировать механизм оценки работы акимов всех уровней. Важным моментом должны стать независимые социологические опросы. Они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы органов власти. Через опросы голоса граждан слышны напрямую, а не посредством формальных опросов. Администрация президента должна подготовить пакет предложений по данному вопросу», - сказал глава государства.

Токаев также отметил, что в региональной политике нужно сфокусировать внимание на снижение дисбалансов в социально-экономическом развитии, а также правильно сочетать специфические региональные задачи с общими национальными приоритетами.

«В рамках национального плана развития были определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть главные направления нашей работы. Поэтому правительству и акимам предстоит разработать планы развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами. Конечно, одним из главных инструментов снижения дисбалансов является приоритезация бюджетных расходов. Выделение средств из республиканского бюджета не должно зависеть от пробивной силы акимов, каких-то личных предпочтений и прочих субъективных факторов. Для перезагрузки процессов бюджетирования требуется более широко применять механизм подушевого финансирования и необходимо внедрить объективную методику распределения бюджетных лимитов», - сказал он.

Президент поручил правительству разработать проект поправок в бюджетное законодательство, а также отметил проблему систематического завышения сметной стоимости проектов.

«Предстоит упростить бюджетные процессы, кардинально снизить бюрократию в этом вопросе, расширить применение цифровых инструментов, планирование исполнение бюджета. Необходимо внедрить блочный бюджет с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. Правительству нужно разработать пакет поправок в бюджетное законодательство и подзаконные акты. Крайне острой проблемой является систематическое завышение сметной стоимости проектов. Это касается как небольших проектов, например, детских садов и школ, так и крупных инфраструктурных проектов. Правительству следует в кратчайшие сроки кардинально пересмотреть действующую нормативную базу и практику. Правительству и счетному комитету поручается внести предложения до 1 декабря», - поручил Токаев.