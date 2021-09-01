Энергетические объекты городов с грязным воздухом необходимо перевести на газ и возобновляемые источники − Токаев

Во время послания президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблемы экологии должны быть в центре внимания правительства. Кабмину необходимо заняться переводом энергетических объектов на газ и возобновляемую энергию в городах с грязным воздухом, а также обеспечить все населенные пункты питьевой водой, построив и реконструировав заводы и водохранилища.

Правительству необходимо перевести энергетические мощности на газ и возобновляемую энергию 10 городов в среднесрочной перспективе.

Также президент объявил, что в этом году, для обеспечения западных регионов газом, началась работа над тремя проектами на общую сумму в 700 млрд тенге: строительство Кашаганского газоперерабатывающего завода, газового трубопровода по Макатской-Северокавказской магистрали и реконструкция Бейнеу-Жанаозенского газового трубопровода.

Помимо этого президент сообщил о начале реконструкции 120 каналов и строительстве 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркенстанской областях.

«По данным ООН, к 2030 году дефицит воды может достичь 40%. Потому, для борьбы с дефицитом воды, нам необходимо подготовить конкретные решения, переходить на новые технологии и цифровизировать данные», − сказал президент.

Также для обеспечения питьевой водой Атырауской и Мангыстауской областей будет реконструировано водохранилище по магистрали Астрахань-Мангыстау, и построен завод по опреснению воды в поселке Кендырли. Задача обеспечения 100% населения чистой питьевой водой должна быть реализована в течение пяти лет.