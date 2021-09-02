Регулярные рейсы запустят в октябре
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Авиакомпания Катара запускает рейсы в Казахстан
Фото со страницы Qatar Airways в Facebook

31 августа на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение об открытии регулярного авиасообщения между Казахстаном и Катаром, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан с 15 октября между городами Доха и Алматы. Рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», - говорится в сообщении.

В МИИР отметили, что открытие регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.

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