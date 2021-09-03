Бизнес-омбудсмен раскритиковал предложение Минфина об отмене моратория на проверки малого предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Казахстане Рустам Журсунов раскритиковал предложение министра финансов об отмене моратория на проверки малого и микропредпринимательства. Бизнес-омбудсмен заявил, что это противоречит здравому смыслу и дискредитирует решение президента.

«В Казахстане с 2020 года введен трехлетний мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. Это стало действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства госорганов в их деятельность. Но, к сожалению, со стороны госорганов не прекращаются попытки расширить перечень исключений из указа президента РК», - написал Журсунов в Facebook.

Он напомнил, что ранее такая инициатива исходила от министерства финансов по налоговым проверкам и «могла привести к значительному увеличению нагрузки на субъекты предпринимательства». При этом, отметил омбудсмен, «для налоговых органов уже предусмотрен ряд исключений: встречные, тематические налоговые проверки, а также проверки недропользователей». Комментируя же предложение главы Минфина Ерулана Жамаубаева об отмене моратория, которое он озвучил в ходе заседания правительства в четверг, ссылаясь на снижение кассовой дисциплины и необходимость обеспечения увеличения доходов государственного бюджета, Журсунов напомнил, что в связи с режимом ЧП в стране в прошлом году и введением карантина «многие предприниматели были вынуждены прекратить работу, их деятельность была ограничена по времени, по количеству посетителей, они понесли дополнительные затраты на соблюдение карантинных мер. Часть предпринимателей до сих пор не возобновила свою работу».

«А падение доходов связано с падением покупательской способности населения. Именно по этой причине, а не из-за сокрытия, наблюдается значительное снижение доходов предпринимателей. Полагаю, что некорректно связывать сокращение поступления доходов в госбюджет с низкой кассовой дисциплиной предпринимателей во время пандемии», - подчеркнул он.

Также у омбудсмена вызывает сомнение «вопрос о пополнении госбюджета со стороны малого бизнеса, который по-прежнему работает на пределе возможностей и не имеет достаточных доходов». По его словам, согласно статистическим данным, в стране действует более 1,3 млн субъектов МСБ, из них 99,8% – это субъекты малого предпринимательства, где маленький штат работников. Поэтому, считает Журсунов, «выставление любых штрафных санкций может повлечь неподъемную для них нагрузку, сокращение работников, снижение заработных плат, предпосылки к теневой экономике».

«В текущих условиях недопустимо прибегать к таким “непопулярным” методам, которые, по сути, усиливают социальную напряженность и ставят под угрозу закрытия секторов микро и малого предпринимательства. Полагаю, что подобные предложения госорганов являются неразумными и дискредитируют поручение главы государства. Мораторий предполагался в качестве меры поддержки бизнеса и экономики, а новые исключения только откатят ситуацию назад», - отметил он.

Омбудсмен считает целесообразным в период действия указа президента поручить госорганам прекратить предлагать отменить мораторий или вывести из-под действия указа определенные сферы, в которых осуществляется контроль.

«По этому случаю я внес представление премьер-министру Республики Казахстан», - сообщил Журсунов.

Накануне министр финансов Ерулан Жамаубаев попросил рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки микро- и малого бизнеса. По словам главы Минфина, трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса, введенный в 2020 году, снизил кассовую дисциплину: «Недобросовестные предприниматели, восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов». В целом, считает он, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

В декабре 2019 года глава государства своим указом ввел мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства в целях улучшения условий для развития бизнеса. Мораторий начал действовать с 1 января 2020 года и будет до 1 января 2023 года. При этом проверки возможны в ряде случаев, включая проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, таможенные проверки, встречные налоговые проверки и ряд других.