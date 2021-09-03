Казахстан возобновляет авиасообщение с Венгрией

С 9 сентября Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Венгрией. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, сообщает в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«С 9 сентября венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушном судне типа А320», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе МИИР, дальнейшее увеличение рейсов в Венгрию также будет зависеть от эпидситуации и решения МВК.