В стране продолжается снижение заболеваемости
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Менее 3,1 тыс. новых случаев коронавируса подтвердили в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 842 587 случаев, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 719 случаев, в Карагандинской области – 379, в Алматинской области – 218, в столице – 325, в Павлодарской области – 204, в Акмолинской области – 194, в Актюбинской области – 140, в Костанайской области – 159, в Восточно-Казахстанской области – 158, в Мангистауской области – 123, в Шымкенте – 95, в Западно-Казахстанской области – 69, в Атырауской области – 86, в Северо-Казахстанской области – 73, в Кызылординской области – 51, в Жамбылской области – 58, в Туркестанской области – 37.

Выздоровели за сутки 3 959 человек, а всего – 762 049.

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