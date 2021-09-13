Пост занял Курманбек Жумагали
Сменился директор 31 канала
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Новым директором 31 канала назначен Курманбек Жумагали, экс-директор Astana TV. Об этом сообщает Informburo.

Издание сообщает, что на посту генерального директора Жумагали сконцентрируется на дальнейшем увеличении аудиторных показателей на ТВ и в интернете, увеличении рыночной доли "31 канала" в Казахстане, расширении линейки продуктов собственного производства и повышении эффективности бизнеса в целом, а также что с Жумагали на канал придет новая команда топ-менеджеров.

Жумагали ранее работал продюсером дирекции информационных программ АО «Агентство «Хабар», был руководителем пресс-службы и советником акима Карагандинской области, директором департамента по развитию регионов АО РТРК «Қазақстан», директором фонда Ассамблеи Народов Казахстана, заместителем генерального директора телеканала «Алматы». В 2017-2018 году занимал пост руководителя управления внутренней политики Мангистауской области, затем был директором ТОО «Қазақ радиолары» и первым заместителем Председателя правления АО «РТРК «Қазақстан». С октября 2019 года возглавлял телеканал «Астана».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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