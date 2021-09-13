Задержанные сознались в продаже документов без фактического получения прививки
Медики и посредники задержаны за продажу 150 паспортов вакцинации в Мангистауской области
фото Тамары Вааль

В Мангистауской области сотрудниками управления криминальной полиции за продажу 150 паспортов вакцинации задержано восемь человек, среди которых медицинские работники и посредники, сообщает InAktau.

Сообщается, что за поддельный документ о вакцинировании, который официально регистрировался в базе данных, медики получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Задержанные признались в продаже паспортов вакцинации более чем 150 гражданам.

«По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору). Следствие по этому делу продолжается», – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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