Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартует в среду в 00:07 по времени столицы
Более 30 спутников One Web запустят с космодрома Байконур
фото с сайта МИА «Казинформ»

34 британских спутника связи OneWeb планируется запустить с космодрома Байконур в ночь со вторника на среду, сообщает ТАСС.

«На 14 сентября 2021 года в 21:07 по московскому времени (15 сентября в 00:07 по времени столицы – V) c космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту», – сообщает информагентство со ссылкой на Роскосмос.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет около трех с половиной часов.

Это будет второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 322.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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