Более 30 спутников One Web запустят с космодрома Байконур

34 британских спутника связи OneWeb планируется запустить с космодрома Байконур в ночь со вторника на среду, сообщает ТАСС .

«На 14 сентября 2021 года в 21:07 по московскому времени (15 сентября в 00:07 по времени столицы – V) c космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту», – сообщает информагентство со ссылкой на Роскосмос.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет около трех с половиной часов.

Это будет второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 322.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.