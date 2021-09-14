Лидеры Китая и России не приедут на саммит ШОС в Душанбе

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не приедут на встречу глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированную на 17 сентября в Душанбе. Во вторник Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в своем окружении, сообщает РИА Новости.

О вынужденной самоизоляции Путин сообщил во время разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, он предупредил коллегу, что не сможет прилететь на заседание. Позднее стало известно, что российский лидер сдал ПЦР-тест, и его результат оказался отрицательным. Президент России примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и ОДКБ онлайн.

Как сообщает «Радио Озоди», председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также не приедут в Таджикистан и примут участие в заседании онлайн. Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая с января 2020 года.

Как сообщает «Озоди», на заседание приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Ирана Ибрахим Раиси.

МИД Таджикистана сообщал, что в ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.