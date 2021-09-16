Проводится досудебное расследование
Деятельность подпольного цеха по производству фиктивных ПЦР-тестов пресекли в Северном Казахстане
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области совместно с пограничной службой пресечен канал незаконной миграции, организованный жителями Петропавловска. По информации пресс-службы КНБ, здесь изготавливали поддельные заключения о необходимости срочного выезда на лечение и ПЦР-тесты.

«Установлено, что причастные к нему лица в жилой квартире развернули «подпольный» цех по изготовлению поддельных документов - заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение, ПЦР-тесты, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам Республики Казахстан для беспрепятственного пересечения государственной границы с Российской Федерацией в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса», - сообщается в четверг на сайте КНБ.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, деньги и другое.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 394 ч. 2 Уголовного кодекса по факту незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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