Вакцинированным контактным с больными коронавирусом не нужна изоляция
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Киясов отменил ограничения на фото- и видеосъемку в больницах
фото с сайта столичного акимата

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов отменил ограничения на фото- и видеосъемку в больницах. Соответствующее постановление, подписанное 17 сентября, вступило в силу сегодня.

В предыдущем постановлении от 2 сентября говорилось про «ограничение проведения аудио-, фото- и видеосъемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных». Теперь же этот пункт исключен.

Кроме того, контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации подлежат изоляции на дому на 14 дней. Контактные лица при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации подлежат только медицинскому осмотру специалистом ПМСП. При отсутствии признаков коронавируса они не изолируются на домашний карантин, лабораторное обследование на COVID-19 не проводится, но специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней уточняет по телефону у контактного о состоянии его здоровья. При появлении признаков заболевания контактный подлежит лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому (домашний карантин) до получения результатов ПЦР-теста.

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