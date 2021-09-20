Киясов отменил ограничения на фото- и видеосъемку в больницах

В предыдущем постановлении от 2 сентября говорилось про «ограничение проведения аудио-, фото- и видеосъемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных». Теперь же этот пункт исключен.

Кроме того, контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации подлежат изоляции на дому на 14 дней. Контактные лица при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации подлежат только медицинскому осмотру специалистом ПМСП. При отсутствии признаков коронавируса они не изолируются на домашний карантин, лабораторное обследование на COVID-19 не проводится, но специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней уточняет по телефону у контактного о состоянии его здоровья. При появлении признаков заболевания контактный подлежит лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому (домашний карантин) до получения результатов ПЦР-теста.