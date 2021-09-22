Токаев поручил в трехлетний срок построить вторую нитку магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен»

Говоря о туристическом потенциале региона, президент считает, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере. По его мнению, нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Кендерли и порту Баутино, а туристические зоны в Актау должны быть обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

«В этом году фонду «Самрук-Казына» предстоит завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж», – сказал глава государства.

Затронув вопрос газификации, президент поручил правительству совместно с ФНБ «Самрук-Казына» в трехлетний срок обеспечить строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» и реконструкцию газотранспортной системы Мангистауской области, что в свою очередь позволит развивать газохимическую промышленность.

Токаев также высказался о дальнейшем развитии нефтегазовой отрасли, в том числе в части освоения новых месторождений в регионе. Он напомнил о своем решении начать освоение крупных месторождений «Каламкас-море» и «Хазар», общая стоимость которых составляет около 5 млрд долларов. При этом президент отметил важность максимального задействования в разработке месторождений местных компаний и кадров.

Кроме того, Токаев коснулся проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений и сокращением добычи нефти к 2030 году. Для решения этого вопроса он призвал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений. Важное место в этой работе должна занимать Национальная геологическая служба, которая будет создана до конца текущего года.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено диверсификации экономики региона, в частности развитию малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул актуальность дальнейшего раскрытия потенциала Специальной экономической зоны с акцентом на реализацию проектов в несырьевом секторе, включая производство лекарств, медицинских изделий, электрокабельной продукции.

Другой приоритетной задачей Токаев назвал развитие транзитно-транспортного потенциала региона. В этом направлении особую актуальность приобретает мультимодальный траснкаспийский международного маршрут через морские порты нашей страны. Президент поручил правительству создать на базе портов Актау и Курык контейнерный хаб и переориентировать часть экспортных грузов из Китая.

Говоря об экологических проблемах области, глава государства затронул вопросы, связанные с хвостохранилищем «Кошкар-Ата», и поручил правительству и акимату области в трехлетний срок полностью завершить рекультивацию хвостохранилища и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями. Он также потребовал качественно организовать работы по озеленению Актау, поручив акиму области решить вопросы с посадкой деревьев.

В завершение для решения всех поднятых вопросов Токаев поручил правительству и акимату области в двухнедельный срок утвердить Комплексный план развития региона.